МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддерживает желание подчеркивать важнейшие даты для истории России, предложение сделать День единения народов России и Белоруссии выходным нужно продолжить и обсудить на площадке трехсторонней комиссии с участием работников, профсоюзов и правительства.

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