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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддерживает желание подчеркивать важнейшие даты для истории России, предложение... ПРАЙМ, 02.04.2022
общество , новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддерживает желание подчеркивать важнейшие даты для истории России, предложение сделать День единения народов России и Белоруссии выходным нужно продолжить и обсудить на площадке трехсторонней комиссии с участием работников, профсоюзов и правительства.
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