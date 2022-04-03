МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. В соответствии с просьбой президента Турции Реджепа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину принято решение помочь эвакуации иностранцев, находящихся в заложниках у боевиков нацбатов в Мариуполе, сообщил в воскресенье руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гумреагированию на Украине — начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. Эрдоган в разговоре с Путиным не исключил использование рубля в торговле

"В соответствии с просьбой президента Турецкой Республики к президенту Российской Федерации Путину, принято решение оказать полное содействие в эвакуации граждан иностранных государств, находящихся в заложниках у оставшихся боевиков националистических батальонов в отдельных районах Мариуполя", — сказал генерал.

Он уточнил, что для проведения гуманитарной операции ВС РФ с 00/00 мск 3 апреля открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют неукоснительное соблюдение "режима тишины" на маршруте движения.

Из Бердянска иностранные граждане могут быть эвакуированы по любому гуманитарному маршруту: наземным транспортом в Крым или на подконтрольные киевскому режиму территории, а также морским транспортом. При этом Россия готова обеспечить заход и выход судов для эвакуации в порт Бердянска.

"Проведение гуманитарной операции возможно только при полном содействии киевских властей по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя, неукоснительному соблюдению "режима тишины" в период проведения эвакуации, а также исключении угрозы обстрела судов при выходе из порта и на всем маршруте перехода", — подчеркнул начальник НЦУО.