МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Поддерживающее Дональда Трампа крыло Республиканской партии США выступило против предоставления помощи Украине, сообщило издание Politico по итогам "чрезвычайной" встречи, созванной политиками в четверг. Об этом пишут "Известия". Трамп заявил, что Байден "убил американскую мечту"

"Использовать американскую мощь, чтобы делать грязную работу за Европу, — довольно плохая идея", — заявил республиканец Джей Ди Вэнс, предостерегая от более активного вмешательства США в украинский кризис.

По утверждению конгрессменов, "возвращение к мышлению, которое привело к Ираку и Афганистану, может привести к третьей мировой войне из-за Украины".

При этом американская администрация продолжает обсуждать с Украиной предоставление помощи. В частности, 1 апреля этот вопрос обсудили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.