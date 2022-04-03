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В Конгрессе США выступили против более активной помощи Украине
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Поддерживающее Дональда Трампа крыло Республиканской партии США выступило против предоставления помощи Украине, сообщило издание Politico по итогам "чрезвычайной" встречи,... ПРАЙМ, 03.04.2022
новости, общество , финансы, впк, экономика, конгресс сша, украина, помощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Поддерживающее Дональда Трампа крыло Республиканской партии США выступило против предоставления помощи Украине, сообщило издание Politico по итогам "чрезвычайной" встречи, созванной политиками в четверг. Об этом пишут "Известия".
"Использовать американскую мощь, чтобы делать грязную работу за Европу, — довольно плохая идея", — заявил республиканец Джей Ди Вэнс, предостерегая от более активного вмешательства США в украинский кризис.
По утверждению конгрессменов, "возвращение к мышлению, которое привело к Ираку и Афганистану, может привести к третьей мировой войне из-за Украины".
При этом американская администрация продолжает обсуждать с Украиной предоставление помощи. В частности, 1 апреля этот вопрос обсудили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.