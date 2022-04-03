МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал в своем Twitter карикатуру, высмеивающую просьбы Вашингтона занять чью-либо сторону. США пообещали наказать компании КНР за обход санкций против России

"Когда США принуждают других принять чью-либо сторону, это на самом деле означает… "прими (мою) сторону!" — написал представитель МИД Китая в Twitter, прикрепив к публикации карикатуру с рукой в виде флага США, держащей пистолет у виска другого человека.

В феврале представитель МИД КНР уже публиковал в Twitter карикатуру, обличающую роль США в конфликте на Украине, и оставил подпись "США должны спросить у себя, кто все это затеял". На карикатуре изображен мужчина в образе дядюшки Сэма, символизирующего США, который задается вопросом: "Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?" При этом сам дядюшка Сэм "тушит" пожар вокруг таблички со словом "Украина" при помощи бензина.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США хотели бы услышать от Пекина слова осуждения в отношении российского руководства и военных за действия на Украине. Восемнадцатого марта состоялась беседа президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина, Белый дом по итогам разговора сообщил, что Байден рассказал главе Китая о последствиях поддержки российской спецоперации.