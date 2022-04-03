МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Россияне стали в марте реже искать подработку в сравнении с февралем, однако выросла доля граждан, для которых актуальны дополнительные источники дохода именно ввиду экономической нестабильности, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В России выросло число вакансий с частичной занятостью

"С учетом экономической нестабильности, вызванной антироссийскими санкциями, увеличился процент тех, для кого подработка актуальна именно из-за кризиса: доля таких респондентов за месяц выросла почти в полтора раза, составив 32% в марте по сравнению с 23,1% в феврале", — выяснили специалисты. Исследование провели в периоды с 15 по 20 февраля и с 25 по 30 марта, в общей сложности в нем приняли участие более 2000 респондентов из различных регионов России, не являющихся пользователями платформы.

Вместе с тем эксперты выяснили, что возросло число тех, кому хватает текущего заработка: 12% в марте против 10,6% в феврале. В целом доля тех, кто заинтересован в дополнительных источниках дохода, остается высокой – об этом заявили почти две трети опрошенных. "Однако процент таких людей за последнее время все же сократился: на конец марта он составил 64,6%, тогда как в феврале достигал 71,8%", — отметили авторы исследования.

"На это повлияло сокращение возможностей для дополнительного заработка. Если в феврале 17,6% респондентов заявили о том, что у них нет возможности подрабатывать, то в марте таких людей стало 23,4%", — указывается в материалах. Исследование показало, где сегодня в стране самые высокие зарплаты

Эксперты это объясняют двумя причинами. С одной стороны, после снятия эпидемиологических ограничений и возвращения сотрудников на рабочие места искать подработку на стороне для них стало сложнее. С другой стороны, спрос на привлечение внештатных сотрудников мог сократиться со стороны самих компаний, которые притормозили свое развитие в условиях неопределенности.

Согласно исследованию, в 1,4 раза уменьшилась доля респондентов, стабильно занимающихся дополнительной работой — с 35,5% до 25,4%. С 13,2% до 7,2% снизилась и доля тех, кто готов брать подработку в преддверии дополнительных расходов, например, праздников или крупных покупок.