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Александр Вучич провозгласил победу на президентских выборах
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Действующий главы Сербии Александр Вучич провозгласил свою победу в первом круге на выборах президента. "Я получил 59,9%-60,1%… Во втором мандате получена значительно большая... ПРАЙМ, 04.04.2022
новости, общество , сербия, александр вучич, выборы, победа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Действующий главы Сербии Александр Вучич провозгласил свою победу в первом круге на выборах президента.
"Я получил 59,9%-60,1%… Во втором мандате получена значительно большая поддержка на президентских выборах — я получил сейчас около 2 миллионов 245 тысяч голосов в первом круге", — зачитал Вучич.
Он отметил, что стал первым, "кому дважды удалось победить в первом круге" в Сербии.
В Сербии 3 апреля прошли президентские выборы, досрочные выборы 250 депутатов парламента, а вместе с тем выборы в органы местного самоуправления в Белграде, Боре и десятке других городов.