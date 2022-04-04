МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Действующий главы Сербии Александр Вучич провозгласил свою победу в первом круге на выборах президента. Вучич оценил требования Запада к Сербии о санкциях против России

"Я получил 59,9%-60,1%… Во втором мандате получена значительно большая поддержка на президентских выборах — я получил сейчас около 2 миллионов 245 тысяч голосов в первом круге", — зачитал Вучич.

Он отметил, что стал первым, "кому дважды удалось победить в первом круге" в Сербии.

В Сербии 3 апреля прошли президентские выборы, досрочные выборы 250 депутатов парламента, а вместе с тем выборы в органы местного самоуправления в Белграде, Боре и десятке других городов.