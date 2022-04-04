МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Папа Римский Франциск подтвердил, что готов поехать в Киев, но при этом заявил, что не знает, насколько возможен этот визит, сообщает РИА Новости. В США рассказали, как Зеленский упустил шанс сохранить мир с Россией

"Кто-то спрашивал меня, не один человек, и я искренне сказал, что готовность есть всегда, не существует "нет". Я открыт. Меня спросили, есть ли поездка на Украину, я сказал, что она на столе. Но я не знаю, удастся ли это сделать, удобно ли это, к лучшему ли это и должен ли я это сделать", — передает слова понтифика католическое издание Avvenire.