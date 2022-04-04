МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование случаев возможной торговли детьми из Украины, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В марте Государственная служба по защите прав ребенка и усыновлению обратилась в полицию с просьбой дать оценку факту приезда в Литву 43 детей из Украины. Как предполагается, речь идет о попытках незаконного усыновления.

По утверждениям подозреваемых, они планировали выехать с детьми в третьи страны якобы для временного пребывания в семьях.

На сегодняшний день все несовершеннолетние взяты под опеку региональным центром поддержки семьи и детей.