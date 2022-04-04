В Литве началось расследование фактов торговли детьми из Украины
Литовская Генпрокуратура начала досудебное расследование факта приезда в Литву 43 украинских детей
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование случаев возможной торговли детьми из Украины, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В марте Государственная служба по защите прав ребенка и усыновлению обратилась в полицию с просьбой дать оценку факту приезда в Литву 43 детей из Украины. Как предполагается, речь идет о попытках незаконного усыновления.
По утверждениям подозреваемых, они планировали выехать с детьми в третьи страны якобы для временного пребывания в семьях.
На сегодняшний день все несовершеннолетние взяты под опеку региональным центром поддержки семьи и детей.
https://1prime.ru/society/20220404/836578538.html
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