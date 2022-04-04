Советник главы ЛНР Мирошник рассказал о принципах работы украинской пропаганды во время спецоперации
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Советник главы ЛНР Родион Мирошник рассказал в интервью "Известиям" принципы работы украинской пропаганды во время спецоперации.
Он отметил, что пропаганда транслируется на две целевые аудитории. Первая — внутренняя, и это мобилизующий фактор.
"Именно на возможность мобилизации и получения нового пушечного мяса направлено сохранение такого информационного и психологического давления", — пояснил советник.
Есть и "внешняя пропаганда", предназначенная, по его словам, "для выманивания и выпрашивания дополнительной финансовой помощи и вооружения".
Он объяснил, как это работает: подготовив фейк, пиар-компании запускают его в эфир, после чего на этот фейк массово реагируют лидеры государств или министры иностранных дел, тем самым придавая фальшивке значимость.
"Когда в ЛНР в феврале начался конфликт (Украина уже начала артподготовку по нашей территории, а российская спецоперация еще не началась), они начали с подготовки фейка — якобы обстрела школы в станице Луганская", — напомнил Мирошник, отметив, что над созданием фейков работают британские и американские пиар-фирмы.
https://1prime.ru/society/20220404/836579203.html