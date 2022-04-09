Голикова заявила о стабильной ситуации на российском рынке труда
Вице-премьер Голикова заявила, что в России нет роста регистрируемой безработицы
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Ситуация на российском рынке труда стабильна, в стране не отмечается роста регистрируемой безработицы, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе очередного заседания межведомственной рабочей группы по рынку труда.
При этом, по ее словам, фиксируются некоторые структурные изменения. В частности, растет число занятых в режиме неполного рабочего дня, увеличивается число работников в режиме простоя, снижается количество сотрудников на "удаленке".
Вице-премьер подчеркнула, что приоритетом властей является сохранение рабочих мест и недопущение роста безработицы. "На это нацелены все принимаемые нами превентивные меры, а работа с гражданами требует особого внимания", — приводят слова Голиковой в секретариате.
Кроме того, Голикова рассказала, что с начала марта число вакансий на портале "Работа России" выросло с 1,6 миллиона до 1,88 миллиона. Больше всего вакансий открыто в сферах:
производства и промышленности (710 тысяч вакансий);
строительства (188 тысяч);
здравоохранения (150 тысяч);
транспорта (131 тысяч).
Глава Минтруда Антон Котяков добавил, что на портале "Работа в России" доступно более 24 тысяч обучающих программ.
https://1prime.ru/society/20220409/836626180.html
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