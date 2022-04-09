МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Ситуация на российском рынке труда стабильна, в стране не отмечается роста регистрируемой безработицы, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе очередного заседания межведомственной рабочей группы по рынку труда. Названа специализация самых высокооплачиваемых работников IT-отрасли

При этом, по ее словам, фиксируются некоторые структурные изменения. В частности, растет число занятых в режиме неполного рабочего дня, увеличивается число работников в режиме простоя, снижается количество сотрудников на "удаленке".

Вице-премьер подчеркнула, что приоритетом властей является сохранение рабочих мест и недопущение роста безработицы. "На это нацелены все принимаемые нами превентивные меры, а работа с гражданами требует особого внимания", — приводят слова Голиковой в секретариате.

Кроме того, Голикова рассказала, что с начала марта число вакансий на портале "Работа России" выросло с 1,6 миллиона до 1,88 миллиона. Больше всего вакансий открыто в сферах:

производства и промышленности (710 тысяч вакансий);

строительства (188 тысяч);

здравоохранения (150 тысяч);

транспорта (131 тысяч).

Глава Минтруда Антон Котяков добавил, что на портале "Работа в России" доступно более 24 тысяч обучающих программ.