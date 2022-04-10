МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Ничего неожиданного в росте тарифов нет — внутри России цены на коммунальные услуги всегда ниже рыночных, оправданных экономикой. Государство компенсирует потери льготными кредитами, прямыми и косвенными дотациями. Ведь в свое время, желая избегнуть резкого скачка цен, власть и "ресурсники" договорились проводить индексацию тарифов не чаще одного раза в год и не выше уровня инфляции, пояснил агентству "Прайм" генеральный директор ПАО "ГИТ" Валерий Ковалев.

"Такая система сохраняется из года в год, а само повышение фактически компенсирует лишь рост инфляции прошлого года", — уточнил Ковалев.

Традиционно, по его словам, тарифы ежегодно индексируются на заранее определенную регионом сумму. Есть регионы где тарифы ЖКХ вообще "замерли", что, по мнению эксперта, не хорошо для жителей: ресурсные организации не имеют средств для реконструкции, например, теплосетей.

"Ресурсным организациям нужны экономически обоснованные тарифы, чтобы оказывать населению качественные услуги" — подчеркнул Ковалев.

В этом году стоимость услуг ЖКХ выросла на фоне роста инфляции более чем на 8% за 2021 год. Отсюда и такое повышение тарифов, что и вызвало тут реакцию населения, взглянувшего в квитанции.

При этом индексируется, как правило, лишь часть платежей в квитанции, которая касается именно ресурсов. "Платежи за управлением домом во многих регионах не индексируется десятилетиями", — пояснил Ковалев.