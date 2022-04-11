МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Страны Евросоюза на национальном уровне могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз россиянам, заявили "Известиям" заявили в Еврокомиссии. При этом было отмечено, что принимать решение по краткосрочным (туристическим) визам нужно "по существу". Ростуризм попросил Египет не штрафовать россиян за просроченные визы

Как заявили в Еврокомиссии, каждая страна индивидуально принимает решение об ограничении выдачи россиянам виз всех категорий, кроме гуманитарных.

При этом было отмечено, что члены Евросоюза могут усложнить или вообще прекратить выдачу долгосрочных виз и видов на жительство в соответствии с национальным законодательством.

"Однако, когда речь идет о выдаче краткосрочных виз, государства-члены должны рассматривать каждое заявление по существу", — уточнили в Еврокомиссии.

Некоторые государства Европы, в частности, Чехия, Латвия и Литва, уже перестали предоставлять визы почти всем категориям российских граждан.

В то же время в Российском союзе туриндустрии рассказали, что на сегодняшний день Греция, Италия, Франция и другие страны Евросоюза выдают россиянам документы в штатном режиме и процесс их подачи не затруднен.