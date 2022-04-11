Страны Евросоюза грозят существенно ограничить выдачу виз россиянам
Страны Евросоюза пообещали существенно ограничить выдачу россиянам долгосрочных виз
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Страны Евросоюза на национальном уровне могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз россиянам, заявили "Известиям" заявили в Еврокомиссии. При этом было отмечено, что принимать решение по краткосрочным (туристическим) визам нужно "по существу".
Как заявили в Еврокомиссии, каждая страна индивидуально принимает решение об ограничении выдачи россиянам виз всех категорий, кроме гуманитарных.
При этом было отмечено, что члены Евросоюза могут усложнить или вообще прекратить выдачу долгосрочных виз и видов на жительство в соответствии с национальным законодательством.
"Однако, когда речь идет о выдаче краткосрочных виз, государства-члены должны рассматривать каждое заявление по существу", — уточнили в Еврокомиссии.
Некоторые государства Европы, в частности, Чехия, Латвия и Литва, уже перестали предоставлять визы почти всем категориям российских граждан.
В то же время в Российском союзе туриндустрии рассказали, что на сегодняшний день Греция, Италия, Франция и другие страны Евросоюза выдают россиянам документы в штатном режиме и процесс их подачи не затруднен.
https://1prime.ru/society/20220411/836632602.html
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