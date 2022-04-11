МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Политика Соединенных Штатов не позволила решить украинский кризис и стала причиной военной спецоперации России на Украине, заявил журналу American Conservative предприниматель Дэвид Сакс, сообщает РИА Новости. Госдеп США ввел санкции против 11 высокопоставленных россиян

По утверждению Сакса, США, публично и последовательно настаивая на праве Украины вступить в Североатлантический альянс, в действительности не собирались принимать эту страну в НАТО. В то же время Америка проигнорировала позицию России, для которой вступление Украины в НАТО было "красной линией" в вопросе безопасности.

"Мы отказались выполнить самое давнее и важное требование русских, хотя в частном порядке признавались Украине, что не собираемся его выполнять", — сказал предприниматель.

Он усомнился в дипломатических способностях Госдепа, ведь последние 20 лет Соединенные Штаты решали международные вопросы главным образом военным путем. При этом Сакс назвал американскую политику по Украине некомпетентной.

"Государственный департамент допустил провал, не сделав все возможное для предотвращения спецоперации России на Украине", — подчеркнул он.

Вместе с тем предприниматель отметил, что американские дипломаты должны были понять опасения России из-за расширения альянса, имеющем огромный военный потенциал и принимавшем участие в конфликтах на Балканах и в Ливии.

"Сами Соединенные Штаты были готовы пойти на риск ядерной конфронтации с Советским Союзом из-за наступательных вооружений, размещенных в 90 милях от наших берегов в 1962 году, однако мы рассматриваем схожую обеспокоенность русских как сумасшествие или блеф", — заявил Сакс.