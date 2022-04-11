МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Сотрудники из сфер IT, финансов, бухгалтерии и продаж чувствуют себя наиболее защищенными от сокращений или падения заработка в России, а самыми увольняемыми оказались специалисты в области маркетинга, рекламы и PR, HR и аналитики, говорится в исследовании социальной сети TenChat, с результатами которого ознакомилось РИА Новости. Россиянам напомнили о праве на выплаты после увольнения

По данным исследования, в котором участвовали более 4,3 тысячи россиян, 64% работников не столкнулись со снижением дохода или потерей работы, однако более половины — 54% участников — признали, что встревожены ситуацией на рынке труда.

"В наиболее стабильном положении оказались трудящиеся в сфере IT, финансов и бухгалтерии, а также продаж: представители именно этих специальностей чаще других отмечали, что ситуация на работе не ухудшилась. Специальностями с самым большим количеством сокращений штата и зарплат по результатам опроса стали маркетинг, реклама и PR. На втором месте – HR-специалисты и аналитики", – отмечают эксперты.

При этом, по их данным, 24% потерявших работу россиян уже смогли получить новые предложения или трудоустроиться. Из них 21% даже получили прирост в должности и доходе, а 35% смогли найти аналогичную должность с такой же заработной платой, как на предыдущем месте. На меньшую сумму оплаты труда, чем до сокращения, были вынуждены согласиться 44% устроившихся на новую работу.

"Две трети (67%) работодателей и владельцев бизнеса сказали, что им не пришлось сокращать сотрудников или размер их заработных плат, при этом 12% даже премировали сотрудников или повысили им заработную плату", — отмечается в исследовании. Из тех, кто все же вынужден был пойти на эту меру, 68% заявили, что помогают сотрудникам трудоустроиться после сокращения — рекомендуют их в дружественные компании или оказывают помощь в поиске релевантных вакансий и составлении грамотного резюме.

Наиболее стабильная ситуация с занятостью, по данным экспертов, наблюдается в Сибирском, Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах. Лидерами по количеству сокращений и снижению уровня заработка стали Москва, Санкт-Петербург и Приволжский федеральный округ.