МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. ВС России готовят наступление на города, села и другие населенные пункты на Украине, чтобы освободить их от "нациков" и "бандеровцев", сообщил в своем видеообращении в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом пишет РБК. Кадыров предсказал участь украинских националистов

По его словам, такое распоряжение отдал верховный главнокомандующий — президент России Владимир Путин.

"Задачи ясны, и мы уже начинаем работать конкретно, точечно, и будет наступательная волна <…> не только в Мариуполе, но и во всех других населенных пунктах, городах и селах. Но Луганск и Донецк полностью в первую очередь освободим, такая задача поставлена главнокомандующим,…президентом", — заявил глава Чечни.