МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Дополнительные выплаты стали самой популярной мерой поддержки сотрудников в марте среди российских компаний, их получили 15% из тех граждан, которых поддержали работодатели, говорится в совместном исследовании сервиса по поиску вакансий "Авито Работы" и сервиса по доставке еды в офис и на мероприятия Catery, результаты которого есть у РИА Новости. Минфин назвал источник выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет

Самыми популярными мерами поддержки сотрудников в текущей экономической ситуации, отмечают специалисты, со стороны компаний "стали дополнительные выплаты (этот способ поддержки получили 15% респондентов по всей России), возможность выбрать удобный формат работы (11%) и своевременное информирование об изменениях в стране (12% респондентов)". "Такие меры, как дополнительные оплачиваемые выходные и организация неформальных встреч, тимбилдингов или корпоративов, отметили 8% россиян", — добавляют они.

Согласно исследованию, 60% респондентов довольны мерами поддержки работодателя. "Причем позитивная оценка характерна не только для крупных компаний или компаний IT-сферы", — приводятся в сообщении слова управляющего директора "Авито Работы" Артема Кумпеля.

Там же отмечается, что повышение зарплаты и выплата премий — мера, которая наиболее популярна в сельском хозяйстве и агропромышленности (31%). Корпоративы и неформальные мероприятия наиболее распространены в компаниях из сферы страхования (22%), автомобильной отрасли (20%) и сферы масс-медиа (19%).

"Компании стараются сегодня не экономить на корпоративных мероприятиях: в этом году, к примеру, объем заказов к гендерным праздникам превысил допандемийный показатель на 15%", — отмечают специалисты.

Каждая десятая компания продолжает давать возможность выбрать удобный формат работы и в постпандемийное время, эту меру чаще всего используют работодатели в Москве и Санкт-Петербурге (17% и 12% соответственно). Активнее всего меры поддержки внедряют IT-компании (20%), банки (15%) и консалтинговые фирмы (12%). Исследование провели онлайн в марте 2022 года, в его ходе опросили 10 тысяч россиян в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.