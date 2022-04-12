МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Роструд отменил плановые проверки до конца 2022 года, но при этом будет принимать меры, если поступит информация об угрозе жизни и здоровью людей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года №336, Роструд не будет проводить плановые проверки до конца 2022 года. Это позволит снизить нагрузку на бизнес в условиях санкций", — говорится в сообщении.

При этом, при поступлении информации о фактах непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, Роструд по согласованию с органами прокуратуры по-прежнему будет применять необходимые меры инспекторского реагирования для защиты жизни и здоровья работников, подчеркнули в ведомстве.

Помимо этого, в Роструде напомнили, что активно используют в работе профилактические меры реагирования. В частности, инспекторы труда осуществляют профилактические визиты в организации, дают разъяснения по вопросам соблюдения трудового законодательства, а также рекомендации по улучшению ситуации в трудовой сфере.

Эта мера позволяет предупреждать производственные риски, нарушение прав работников, повышает прозрачность федерального надзора в сфере труда, добавили в ведомстве.