МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Половина жителей нашей страны хотела бы открыть собственный бизнес, выяснили аналитики сервиса "Рабoта.ру", опросив 3000 респондентов. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости. Россияне сократили расходы на повседневные товары

"Почти половина опрошенных жителей России (46%) отметили, что хотели бы открыть собственный бизнес. Чаще всего это отмечали жители Москвы (24%), Санкт-Петербурга (7%), Екатеринбурга (3%) и Нижнего Новгорода (3%), а также Новосибирска (2%)", — выяснили авторы исследования.

При этом 27% респондентов рассказали, что готовы к открытию бизнеса уже в течение этого года. Еще 41% опрошенных отметили, что им понадобится 2-3 года, а трети участников исследования (32%) необходимо четыре-пять лет на подготовку.

Также 47% опрошенных указали, что для открытия и масштабирования собственного бизнеса необходимо получить профильные знания и образование. Еще 46% респондентов отметили важность связей для открытия бизнеса, а 45% указали, что им помогут меры государственной поддержки.

Еще 36% участников исследования выделили важность льготных кредитов для бизнеса, 34% — значимость бизнес-стратегии, а 29% — поддержку друзей и близких. Из опрошенных 18% уверены, что в открытии бизнеса поможет снижение конкуренции в отрасли, а 11% отметили пользу от снятия коронавирусных ограничений. В варианте "Другое" 5% опрошенных чаще всего отмечали стабильную экономическую обстановку.