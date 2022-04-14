МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Цель Запада на сегодняшний день состоит в том, чтобы Москва потерпела неудачу в ходе спецоперации на Украине, которая повлечет за собой политические изменения в России, заявил в беседе с порталом Ukraina.ru экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Китайский эксперт обвинил Запад в разрушении мировой экономики

"Им (Западу — прим. ред.) представляется, что они смогут посадить в Москве человека, который будет их марионеткой. Так выглядит их стратегия", — рассказал экономист.

При этом он отметил, что в случае достижения этой цели Запад получит доступ к российским и белорусским ресурсам, после чего ему подчинится Казахстан. По мнению Колшатова, Запад считает, что реализация этого сценария решит его очень многие проблемы.