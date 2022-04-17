МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Фактором, который продлит пандемию коронавируса в мире, является резкий подъем заболеваемости в Китае, заявил в разговоре с URA.RU руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. Врач дала совет, когда и как проводить самотестирование на коронавирус

Согласно официальным данным на 15 апреля, за сутки в Китае коронавирусом заболело 55 180 человек. Это второй резкий подъем заболеваемости за последние два месяца. До февраля 2022 года за все время пандемии в Китае не было скачков случаев коронавируса.

"Конечно, это является основным фактором продления пандемии. Основным фактором продления пандемии на планете Земля является количество не переболевших людей. В среднем количество не переболевших людей относительно небольшое уже по всем странам, но в Китае как раз ситуация ровно обратная. В силу их выбранной стратегии, там огромное количество не переболевших", — отметил он.

По словам ученого, из-за большого числа людей, которое не сталкивались с инфекцией, возбудитель может быть подвержен мутациям. "Такое количество людей дает возможность вирусу эволюционировать, мутировать, становиться новым и не похожим на предыдущий. Это, безусловно, может приводить и к тому, что вирус изменится настолько, что может приводить даже не к вторичным, а к третичным инфекциям для многих людей. Но, скорее всего, это будет легкая форма течения COVID-19, потому что иммунная система будет очень натренирована", — объяснил Волчков.

По его словам, это будет восприниматься для большинства переболевших один или два раза, скорее, как очередной буст, то есть подъем уровня антител.

Волчков добавил, что распространение коронавируса в Китае может принести новую волну заболеваемости и в России. "Из-за такого длительного сопротивления Китая России и другим странам могут прилететь домутированные новые штаммы. Это штаммы на основе "омикрона", которые будут продолжать мутировать, изменяться, эволюционировать, потому что в Китае живут полтора миллиарда человек, это огромный ресурс для продолжения эволюции COVID-19. Если рассуждать, чем это может обернуться для России, наверное, еще одной вспышкой. Насколько она будет вредоносной? Скорее всего, нет. Популяционный иммунитет никто не отменял. Это может вызвать какую-то волну", — предположил Волчков.