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https://1prime.ru/society/20220417/836683815.html
На Кубани разбился вертолет, производивший обработку сельхозугодий
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На Кубани потерпел крушение вертолёт Ми-2, производивший обработку сельскохозяйственных угодий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Уточняется, что... ПРАЙМ, 17.04.2022
общество , новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 17 апр — ПРАЙМ. На Кубани потерпел крушение вертолёт Ми-2, производивший обработку сельскохозяйственных угодий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что инцидент произошел в 12.30 мск. Вертолет разбился при заходе на посадку.
Согласно данным, погиб один человек. На месте работают до 17 спасателей МЧС, восемь единиц техники.