СОЧИ, 17 апр — ПРАЙМ. На Кубани потерпел крушение вертолёт Ми-2, производивший обработку сельскохозяйственных угодий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что инцидент произошел в 12.30 мск. Вертолет разбился при заходе на посадку.

Согласно данным, погиб один человек. На месте работают до 17 спасателей МЧС, восемь единиц техники.