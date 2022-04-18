МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Человеческая популяция почти три года не сталкивалась с гриппом, что несет опасность, так как сформировалась большая прослойка людей, никогда не контактировавших с этой инфекцией, заявил в беседе с URA.RU руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. Вирусолог назвал фактор, который продлит пандемию коронавируса

"Чего бы я на самом деле опасался в текущей ситуации, это не ковида, а гриппа. Гриппа у нас не было практически три года и сформировалась достаточно большая популяция людей, которые с гриппом на "вы". У них отсутствует иммунитет, поэтому в плане профилактики я бы порекомендовал в августе пройти вакцинацию против гриппа, особенно наиболее чувствительным группам населения, то есть, людям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями", — отметил он.

По словам Волчкова, также опасность гриппа угрожает молодежи. "Обратил бы особое внимание на молодое поколение, которое каким-то образом вообще миновало встречу с гриппом. Здесь особо актуальные сезонные детские вакцины против гриппа. Все-таки встреча с гриппом в первый раз очень неприятная и может привести, в том числе и к летальным событиям", — объяснил вирусолог.

Он подчеркнул, что зачастую грипп поражает те же органы, что и ныне распространенный штамм коронавируса "омикрон". "Всё зависит от формы гриппа. Он обычно поражает эпителий верхних дыхательных путей, как "омикрон" сейчас и делает. В зависимости от совершенства иммунной системы, встречалась ли она с предыдущими формами, грипп локализуется иммунной системой либо быстро, либо медленно. Если медленно, это может привести к достаточно патологическим последствиям вплоть до летального исхода, поэтому грипп я бы точно не скидывал со счетов и готовился этой осенью уже к нему", — подчеркнул вирусолог.