АНКАРА, 18 апр — ПРАЙМ. Взрыв прогремел в одном из районов турецкого Стамбула, передает местная газета Sabah.

Уточняется, что взрыв произошел в подземных кабельных сооружениях. Жителей здания эвакуируют из-за сильного задымления.

Информации о жертвах и пострадавших нет.