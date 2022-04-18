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В Стамбуле прогремел взрыв
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Взрыв прогремел в одном из районов турецкого Стамбула, передает местная газета Sabah. Уточняется, что взрыв произошел в подземных кабельных сооружениях. Жителей здания эвакуируют... ПРАЙМ, 18.04.2022
общество , новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 18 апр — ПРАЙМ. Взрыв прогремел в одном из районов турецкого Стамбула, передает местная газета Sabah.
Уточняется, что взрыв произошел в подземных кабельных сооружениях. Жителей здания эвакуируют из-за сильного задымления.
Информации о жертвах и пострадавших нет.