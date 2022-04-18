МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. В ночь с 20 на 21 апреля и с 21 на 22 апреля перекроют движение на ряде участков из-за перемещения техники при подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы в ВОВ, а также перекроют участки ряда улиц в центре 25 апреля с 21.00, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Двадцать пятого апреля с 21:00 будут перекрыты участки улиц Тверская, первая Тверская-Ямская, Моховая, Охотный ряд, Большая Никитская и съезд на Тверскую улицу (со стороны станции метро "Маяковская")… В ночь с 20 на 21 апреля и с 21 на 22 апреля перекроют движение на ряде участков в связи с перемещением техники в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.