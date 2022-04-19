МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. В скором времени мошенники начнут "работать" по сезонной отпускной тематике с фишинговыми сайтами бронирования билетов, рассказал в беседе с радио Sputnik руководитель отдела исследований цифровых рисков компании Group-IB Яков Кравцов. Мошенники научились эксплуатировать COVID-19

"Следующая волна активности, мне кажется, будет нацелена на период отпусков. Сейчас снимают очередные ограничения по COVID-19, соответственно, список открытых стран расширяется, появляется больше направлений для мошенничества. Я ожидаю, что будет сезонный всплеск мошенничества, связанного с продажей и бронированием билетов, туров и всего, что с этим связано", — предположил Кравцов.

Он считает, что жулики начнут создавать поддельные сайты с авиабилетами и гостиницами. Чтобы не попасться на уловки мошенников, Кравцов рекомендует покупать авиабилеты в компаниях и бронировать гостиницы только на проверенных сайтах, вносить предоплату и не переходить по ссылкам с рекламными предложениями.