МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Банк России фиксирует почти пятикратное снижение активности телефонных мошенников в России с конца февраля по сравнению с началом года, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. В Центробанке оценили число поддельных сайтов российских банков

"Значительное снижение активности злоумышленников также наблюдается в сегменте телефонного мошенничества. Так, с начала года и по 23 февраля Банк России инициировал блокировку более чем 80 тысяч телефонных номеров, используемых злоумышленниками, в период с 24 февраля по 15 апреля — 17 тысяч номеров", — говорится в сообщении.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал в интервью РИА Новости, что мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших масштабах — количество таких звонков в день упало в 5,5 раза.

Специалисты уже давно отмечают, что большинство мошеннических звонков осуществляется с территории Украины, действительно, несколько лет "столицей" этого бизнеса выступал город Днепр, рассказал Кузнецов. По мнению ряда экспертов, на фоне развития спецоперации покровители данного бизнеса приняли решение свернуть его в Днепре и перенести на территорию других городов Украины, добавил он.