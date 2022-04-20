МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Каждый третий россиянин считает, что к концу года его финансовое положение станет лучше, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россияне стали реже закупаться в интернете

"Треть россиян (35,6%) считают, что их финансовое положение к концу 2022 года окажется лучше, чем сейчас. Из них половина верят, что улучшение будет значительным", — говорится в материалах исследования.

При этом, 22,3% полагают, что уровень их материального достатка останется прежним, а 42,1% придерживаются пессимистичного прогноза и ждут ухудшения своего финансового положения, выяснили авторы исследования.

Они отмечают, что жители России гораздо позитивнее относятся к собственным финансовым перспективам, чем к будущему экономики страны в целом. Так, по их данным, ухудшение экономической ситуации к концу года ожидают 56,9% опрошенных. О том, что положение дел не изменится, говорят 15,8%. В улучшение ситуации верят 27,3% респондентов.

В исследовании приняли участие более 2 тысяч человек по всей России.