В Госдуме назвали способ продления майских праздников
Депутат Даванков: регионы могут самостоятельно принимать решение о продлении майских праздников
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") заявил, что правительство не поддержало идею о продлении майских праздников, но регионы могут самостоятельно принимать решение о продлении выходных.
Ранее депутат предложил продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней — с 1 по 10 мая. По его мнению, это поможет людям заняться посадками за городом и больше пообщаться друг с другом.
Он рассказал, что буквально накануне был получен ответ от правительства — "в рамках федерального предложения они это не видят, видят, что каждый регион в праве продлять праздники (самостоятельно)", — сказал он.
Даванков также добавил, что депутаты планируют обратится к губернаторам с просьбой продлить праздники в тех регионах, где это актуально и "особенно, где важно развитие сельского хозяйства".
Выходными на 2022 год объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. "Новые люди" предлагают сделать выходными также 4, 5 и 6 мая.
https://1prime.ru/society/20220420/836710259.html
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