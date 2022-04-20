МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") заявил, что правительство не поддержало идею о продлении майских праздников, но регионы могут самостоятельно принимать решение о продлении выходных. Мосбиржа определила график торгов на майских праздниках

Ранее депутат предложил продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней — с 1 по 10 мая. По его мнению, это поможет людям заняться посадками за городом и больше пообщаться друг с другом.

Он рассказал, что буквально накануне был получен ответ от правительства — "в рамках федерального предложения они это не видят, видят, что каждый регион в праве продлять праздники (самостоятельно)", — сказал он.

Даванков также добавил, что депутаты планируют обратится к губернаторам с просьбой продлить праздники в тех регионах, где это актуально и "особенно, где важно развитие сельского хозяйства".

Выходными на 2022 год объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. "Новые люди" предлагают сделать выходными также 4, 5 и 6 мая.