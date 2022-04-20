МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Перечень нерабочих праздничных дней в России зафиксирован в Трудовом кодексе РФ, однако органы госвласти субъектов РФ и работодатели вправе сами принимать решения о порядке работы в праздники, при этом вопрос об их продлении должен обсуждаться в трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, говорится в ответе заместителя министра труда РФ Елены Мухтияровой на имя вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди").

Ранее Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней — с 1 по 10 мая. Как отмечал политик, мера поможет людям заняться посадками за городом и больше пообщаться друг с другом.

"Перечень нерабочих праздничных дней в Российской Федерации закреплен частью первой статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации", — говорится в письме. Также в нем отмечается, что органы госвласти субъектов РФ вправе принимать решения о порядке работы подведомственных организаций, при этом работодатели вправе принимать решения о предоставлении дополнительных оплачиваемых дней отдыха работникам в период с 4 по 6 мая 2022 года с учетом финансовых возможностей.

"Что касается рекомендаций субъектам Российской Федерации и работодателям об установлении дополнительных оплачиваемых дней отдыха с 4 по 6 мая 2022 года, то данный вопрос в соответствии с законодательством Российской Федерации требует обсуждения в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений", — подчеркнула Мухтиярова.

Выходными на 2022 год объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая.