Полиция Вашингтона эвакуирует комплекс зданий Капитолия
Полиция Вашингтона эвакуирует комплекс зданий Капитолия из-за "угрозы от воздушного судна"
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Полиция Вашингтона отдала приказ об эвакуации комплекса правительственных зданий на Капитолийском холме в связи с "возможной угрозой от воздушного судна", сообщают правоохранители.
"Полиция Капитолия отслеживает воздушное судно, которое потенциально может представлять угрозу комплексу зданий на Капитолии", — говорится в заявлении полиции.
При этом пока не уточняется, о каком воздушном судне идет речь, и что послужило поводом для эвакуации.
Позднее правоохранители сообщили, что эвакуация проводилась как мера предосторожности, а "угрозы Капитолию нет", и пообещали позднее раскрыть подробности.
https://1prime.ru/society/20220421/836716494.html
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