МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Полиция Вашингтона отдала приказ об эвакуации комплекса правительственных зданий на Капитолийском холме в связи с "возможной угрозой от воздушного судна", сообщают правоохранители. Конгресс США не принял закон об изъятии активов российских бизнесменов

"Полиция Капитолия отслеживает воздушное судно, которое потенциально может представлять угрозу комплексу зданий на Капитолии", — говорится в заявлении полиции.

При этом пока не уточняется, о каком воздушном судне идет речь, и что послужило поводом для эвакуации.

Позднее правоохранители сообщили, что эвакуация проводилась как мера предосторожности, а "угрозы Капитолию нет", и пообещали позднее раскрыть подробности.