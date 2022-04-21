МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Регулярные стимулирующие выплаты являются наиболее эффективным способом для мотивации россиян к работе, следом идут регулярное повышение заработной платы и возможность трудиться в удаленном формате, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Исследование показало, на чем готовы экономить россияне

"Большинство опрошенных жителей России (65%) указали, что эффективнее всего к работе мотивируют регулярные премии от работодателей. 56% респондентов также отметили позитивный эффект от регулярного повышения зарплат, а 41% выделили эффективность удаленной работы для мотивации сотрудников", — выяснили специалисты.

Согласно исследованию, 29% граждан считают, что на работоспособность позитивно влияют регулярные тимбилдинги, а 26% опрошенных отметили эффективную мотивацию от оплаты ДМС. В свою очередь 21% респондентов указали, что хорошим способом мотивации также является корпоративное обучение.

В то же время работодатели, указывают в сервисе, предпочитают из выбранных методов корпоративное обучение — о таком виде мотивации рассказали 31% опрошенных сотрудников. На втором месте в списке популярных средств мотивации оказались тимбилдинги — 27%. Выплату премий отметили 18% опрошенных, регулярное повышение зарплат — 14%.

Еще 6% граждан рассказали, что в их компании для сотрудников оплачивают питание, 5% отметили возможность удаленной работы, 2% — оплату ДМС, а менее всего — 1% — у работодателей популярна оплата занятий спортом.

В ходе исследования специалисты опросили более 3000 пользователей сервиса. Респондентам предлагался множественный вариант выбора.