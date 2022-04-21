МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, комментируя идею о ежеквартальном увеличении МРОТ и соцвыплат, что тема индексаций очень важна для Владимира Путина и находится на повестке. В Кремле оценили идею национализации имущества ушедших из России компаний

Ранее Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) обратился к россискому лидеру с предложением пересматривать основные социальные выплаты ежеквартально, следует из документа, размещенного на сайте объединения.

Песков отметил, что не может сказать, "о какой-то реакции, это, что называется, новые вводные", при этом "тема индексации является очень важной для президента, он держит этот вопрос под контролем".

"Конечно, это та тема, которая постоянно находится на повестке дня. Но с какой периодичностью может осуществляться также индексация — это вопрос серьезной проработки на уровне кабинета министров", — сказал он.