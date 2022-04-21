МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Доля россиян, столкнувшихся с телефонным мошенничеством, в конце марта — начале апреля текущего года выросла до 4,9% по сравнению с 3,8% в конце февраля, сообщает "Лаборатория Касперского". В Центробанке оценили активность телефонных мошенников

"По данным приложения Kaspersky Who Calls, в конце марта — начале апреля 2022 года доля пользователей в России, которым поступали звонки с подозрением на мошенничество, вновь стала постепенно расти и достигла 4,9% в первых числах апреля", — говорится в сообщении. Данные получены с помощью анонимизированной статистики приложения за январь-апрель.

В конце февраля, как уточняет компания, наблюдалось снижение этого показателя, по предварительным данным, до 3,8%. Для сравнения, в декабре 2021 года в зависимости от недели он держался в среднем на отметке 10-11%.

Согласно анализу анонимных отзывов приложения, злоумышленники после затишья постепенно стали возвращаться к известным схемам и легендам. "Среди них — звонки якобы от сотрудников органов правопорядка, имитация голосового (интерактивного) меню финансовых организаций, роботизированные обзвоны. При этом мошенники реагировали и на новостную повестку, например, в марте они упоминали возможные последствия из-за отключения финансовых организаций от SWIFT", — уточнили в компании.