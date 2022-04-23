Турция закрыла небо для самолетов России, направляющихся в Сирию
Турция закрыла небо для военных и гражданских самолетов России, направляющихся в Сирию
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АНКАРА, 23 апр — ПРАЙМ. Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию, разрешение на полеты закончилось в апреле, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы давали разрешения на три месяца. У них были разрешения до апреля. Наш президент говорил об этом (президенту РФ Владимиру – ред.) Путину. Потом полеты прекратились. То есть мы ведем процесс через диалог и по Конвенции Монтрё, и по другим вопросам", — приводит слова Чавушоглу газета Sabah.
https://1prime.ru/society/20220423/836739387.html
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