АНКАРА, 23 апр — ПРАЙМ. Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию, разрешение на полеты закончилось в апреле, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы давали разрешения на три месяца. У них были разрешения до апреля. Наш президент говорил об этом (президенту РФ Владимиру – ред.) Путину. Потом полеты прекратились. То есть мы ведем процесс через диалог и по Конвенции Монтрё, и по другим вопросам", — приводит слова Чавушоглу газета Sabah.