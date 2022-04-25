МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату, приуроченную ко Дню Победы, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Размер выплаты составил десять тысяч рублей.

Пенсионный фонд перечислил деньги более чем 20 тысячам ветеранов. Средства были доставлены одновременно с пенсией, уточнил глава Минтруда.