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Ветераны получили ежегодную выплату ко Дню Победы
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Ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату, приуроченную ко Дню Победы, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Размер выплаты составил... ПРАЙМ, 25.04.2022
общество , новости, выплаты, минтруд рф, ветераны вов, антон котяков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату, приуроченную ко Дню Победы, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Размер выплаты составил десять тысяч рублей.
Пенсионный фонд перечислил деньги более чем 20 тысячам ветеранов. Средства были доставлены одновременно с пенсией, уточнил глава Минтруда.