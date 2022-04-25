МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Переговорные команды со стороны России и Украины существуют, процесс не закончился, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Переговорные команды и с той, и с другой стороны существуют, они были сформированы, встречались неоднократно и лично, и в ВКС (видеоконференцсвязь — ред.), процесс не закончился. Что касается других форматов, на данный момент у меня информации нет", — сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".