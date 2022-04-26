МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду до 5 мая текущего года представить в правительство график реализации и принятия нормативных актов для реализации закона о создании единого Социального фонда, говорится на сайте кабмина. Мишустин призвал не сбавлять темпы развития транспортной инфраструктуры

Готовность новой структуры к работе должна быть обеспечена до 1 января 2023 года, уточняется в сообщении. При этом все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены и гарантированы в полном объёме.

Отмечается, что объединение функций Пенсионного фонда и Фонда социального страхования сделает получение социальных выплат более быстрым и удобным для граждан.

Согласно сообщению, власти также будут прорабатывать вопрос, касающийся введения единого тарифа страховых взносов. Предполагается, что взносы будут перечисляться в фонд единым платежом.