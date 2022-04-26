Кабмин поручил обеспечить готовность к работе единого Соцфонда
Мишустин поручил до 5 мая представить график принятия актов для создания единого Соцфонда
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду до 5 мая текущего года представить в правительство график реализации и принятия нормативных актов для реализации закона о создании единого Социального фонда, говорится на сайте кабмина.
Готовность новой структуры к работе должна быть обеспечена до 1 января 2023 года, уточняется в сообщении. При этом все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены и гарантированы в полном объёме.
Отмечается, что объединение функций Пенсионного фонда и Фонда социального страхования сделает получение социальных выплат более быстрым и удобным для граждан.
Согласно сообщению, власти также будут прорабатывать вопрос, касающийся введения единого тарифа страховых взносов. Предполагается, что взносы будут перечисляться в фонд единым платежом.
https://1prime.ru/society/20220426/836752939.html
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