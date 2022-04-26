ГЕНПРОКУРАТУРА ПРЕДЛОЖИЛА ПРИ РАСЧЕТАХ ПЛАТЫ ЗА ВЫВОЗ ТКО С НАСЕЛЕНИЯ НЕ УЧИТЫВАТЬ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЬЯ — КРАСНОВ
https://1prime.ru/society/20220426/836754608.html
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ГЕНПРОКУРАТУРА ПРЕДЛОЖИЛА ПРИ РАСЧЕТАХ ПЛАТЫ ЗА ВЫВОЗ ТКО С НАСЕЛЕНИЯ НЕ УЧИТЫВАТЬ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЬЯ — КРАСНОВ
https://1prime.ru/society/20220426/836754608.html
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