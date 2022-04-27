МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Заработную плату в России частично "в конверте" получают чуть больше 20% сотрудников, всю зарплату неофициально — 6%, говорится в отчете исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Аналитики сравнили зарплаты россиян и средние платежи по ипотеке

"Основная часть прошедших опрос жителей страны получает зарплату официально. Частично неофициально зарабатывают 21% респондентов, полностью неофициально – 6%. При этом зарабатывать больше на 20%, но получать основную часть денег "в конверте", согласились бы 39% опрошенных, отказались бы 35%, остальные затруднились с ответом", — говорится в отчете. Специалисты опросили 1,78 тысячи человек по всей России.

Согласно исследованию, чаще всего неофициальную зарплату получают сотрудники продаж – 24%, сферы услуг – 16%, в строительстве и рабочий персонал – по 16%, в розничной торговле – 12%. Кроме того, 36% россиян считают, что количество получающих зарплату "в конверте" стало больше этой весной.

Отчет показал, что больше половины россиян — 58% — не одобряют неофициальную зарплату. Для 40% из них основная причина — меньшая сумма пенсионных накоплений. Для 35% опрошенных основаниями для отрицательного отношения являются задержки или изменение размера дохода, 25% граждан не нравится, что работодатель не платит налоги.

Те, кто одобряет получение заработка "в конверте", говорится в исследовании, в основном делают это из-за слишком высоких налогов — 47% и низкой зарплаты — 37%.