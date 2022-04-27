МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Зарплаты трети россиян выросли с начала 2021 года, при этом каждый шестой столкнулся с задержкой в ее выплате, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. Аналитики выяснили, сколько россиян получают "черную" зарплату

По данным исследования, в 2022 году большинство россиян (84%) не сталкивались с задержкой зарплаты. Остальные 16% сталкивались с этим: 5,1% — в январе, 5,7% — в феврале, 5,6% — в марте.

При этом в некоторых профессиональных сферах доля респондентов, которым задержали зарплату, значительно выше среднего по стране. Так, в сферах искусства, развлечений, масс-медиа с несвоевременными выплатами столкнулись 31%, в туризме, гостиницах, ресторанах — 29%, в строительстве, недвижимости — 28%. Реже всего зарплату задерживали госслужащим и специалистам по добыче сырья (всего по 6%).

Говоря о динамике размера зарплат, треть респондентов (36%) заявили, что по сравнению с началом 2021 года уровень их заработной платы увеличился, у 42% она осталась без изменений. О падении ежемесячных доходов рассказал каждый пятый респондент (21%).

Наиболее высока доля тех, у кого зарплаты выросли среди IT-специалистов (57%), специалистов по добыче сырья (49%), а также юристов и маркетологов (по 43%). Падение зарплат больше свойственно автомобильному бизнесу (36%), продажам (34%), а также сфере гостеприимства и научно-образовательной сфере (по 30%).

Также исследование показало, что более чем у половины россиян (59%), помимо зарплаты, периодически бывают премии. Чаще всего речь идет о ежемесячных (они есть у 19% опрошенных) и годовых премиях (17%).

Кроме того, 12% опрошенных рассказали, что у них в компании есть разовые премии за срочную или внеплановую работу и проекты, 9% получают премии раз в квартал, а 3% — раз в полгода. При этом реже других премии получают представители автобизнеса (45%), а чаще всех – банковские работники (82%), госслужащие (81%) и специалисты по добыче сырья (80%).

Исследование проводилось с 16 марта по 11 апреля 2022 года среди 7 264 российских соискателей.