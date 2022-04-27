МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Запасы оружия США могут иссякнуть через несколько месяцев, если Белый дом продолжит поставки на Украину, передает агентство Вloomberg со ссылкой на военных экспертов, которые выступили на слушаниях в комитете американской палаты представителей по вооружённым силам. Правительство Польши назвало стоимость поставленного Украине оружия

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

По словам председателя организации Professional Services Council (Совета по профессиональным услугам) Дэвида Берто, с начала спецоперации России на Украине США "привели в состояние готовности" почти треть имеющихся запасов вооружения. При этом контрактов, направленных на восполнение запасов, на данный момент нет.

Как считает бывшая замминистра обороны по закупкам Эллен Лорд, США направили на Украину почти четверть запасов ПЗРК Stinger.

"Это серьезная угроза нашей безопасности", — приводит агентство слова Лорд.