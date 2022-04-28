МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Палата представителей США приняла закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, свидетельствуют результаты голосования. США продолжат вводить санкции против России в ближайшие недели

Законопроект предусматривает возможность для США конфисковывать активы иностранцев, если средства получены за счет поддержки руководства РФ или незаконных действий. Арестованные активы, согласно проекту, могут быть направлены на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны.