МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Палата представителей США приняла закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, свидетельствуют результаты голосования.
Законопроект предусматривает возможность для США конфисковывать активы иностранцев, если средства получены за счет поддержки руководства РФ или незаконных действий. Арестованные активы, согласно проекту, могут быть направлены на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны.
https://1prime.ru/society/20220428/836773721.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.