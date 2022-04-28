МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Гражданам не стоит публиковать в социальных сетях посты, в которых демонстрируются фотографии дорогих покупок, рассказала "Газете.Ru" директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская. Россиянам рассказали, как мошенники обманывают с помощью лотерей

"Не нужно сильно хвастаться своими дорогими покупками, недвижимостью или автомобилем в соцсетях. Таким образом можно быстро попасть под прицел преступников, которые придумают массу способов для кражи ваших денег", — предупредила Бобровская.

По ее словам, к таким пользователям чаще, чем к другим, применяют все популярные способы киберкраж, включая фишинг.

"Человека всеми способами пытаются заставить перейти на сайт, открыть ссылку", — пояснила эксперт.

Вместе с тем Бобровская порекомендовала завести отдельную банковскую карту для различных оплат в интернете и держать на этой карте ровно столько средств, сколько требуется для оплаты покупки, чтобы при утечке данных жулики не смогли выкрасть деньги.