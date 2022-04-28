МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В апреле 2022 года "индекс шашлыка" вырос на 31% по сравнению с апрелем 2021-го, сообщают "Известия" со ссылкой на расчеты экспертов ресурса "Чек Индекс", который анализирует данные с 1,1 миллиона кассовых аппаратов. Цены на продукты в России понизились с 16 по 22 апреля

Эксперты изучили данные о продажах маринованного мяса, шампуров, мангала, угля и средств для розжига в период с 1 по 24 апреля.

Как выяснилось, средний чек за указанный набор в апреле 2022 года составил 2484 рубля против 1901 рубля в апреле 2021-го.

При этом аналитики подчеркивают, что на сам шашлык граждане в среднем расходуют 498 рублей, что на 17% больше, чем годом ранее, на комплект шампуров — 304 рубля (+30%), на мангал — 1172 рубля (+28%), на уголь — 380 рублей (+77%), а на средство для розжига — 130 рублей (+26%).

В то же время отмечается, что продажи "шашлычного набора" в натуральном выражении сократились: в нынешнем апреле россияне купили на 20% меньше товаров для пикника, чем в прошлом году. Но причиной падения продаж, как считают аналитики, стало не подорожание, а позднее начало весны.

"В апреле 2021 года "шашлычные наборы" покупали чаще именно из-за более благоприятных погодных условий", — констатировали исследователи, отметив, что спрос должен восстановиться в начале мая — когда потеплеет, и россиян потянет на дачи.