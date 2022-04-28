МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Журналист Йиржи Покорны в статье для газеты Halo noviny раскритиковал министра обороны Чехии Яну Чернохову за критическое высказывание в адрес России, заявив, что она провоцирует "воинственный психоз" и при этом имеет отсталые представления о ситуации в мире, сообщает РИА Новости. В Чехии сравнили, какой стране больше навредит отказ от российского газа

Покорны напомнил, что ранее министр обороны призывала исключить Россию из Совета безопасности ООН в связи со спецоперацией на Украине. Также, по его словам, Чернохова обращалась к международной организации с такими словами: "Если они не накажут русских, то пусть самораспускаются".

"Заявления госпожи Черноховой, которую назначили министром обороны, свидетельствуют об отсталости ее представлений о том, как развивается послевоенная мировая история", — написал журналист и отметил, что министр "кичится" сплоченностью чешского общества против России и "презирает" тех, кто смотрит на украинский кризис по-другому.

"Я рекомендую Черноховой повысить образование в области международных отношений и перестать провоцировать воинственный психоз", — заключил Покорны.