МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проинформировать о сроках послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию, когда будет принято соответствующее решение.

"Когда будет принято решение, мы вас проинформируем", — ответил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, когда президент России обратится с посланием к Федеральному собранию.