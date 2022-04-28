В Кремле пока не назначили дату послания Путина Федеральному Собранию
Песков: решение о сроках послания Путина Федеральному Собранию еще не принято
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проинформировать о сроках послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию, когда будет принято соответствующее решение.
"Когда будет принято решение, мы вас проинформируем", — ответил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, когда президент России обратится с посланием к Федеральному собранию.
https://1prime.ru/society/20220428/836780306.html
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