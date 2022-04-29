МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Представители творческих профессий, отзывающиеся негативно о президенте РФ, России и ее гражданах, имеющие двойное гражданство и постоянно проживающие за рубежом, должны быть внесены в реестр иноагентов и лишены возможности заниматься творческой деятельностью в России, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. В Госдуме призвали прекратить поставки газа во все недружественные страны

"Лица, которые будут занесены в реестр находящихся под явным иностранным влиянием — а я думаю, что к таковым можно отнести и тех, у кого двойное гражданство, и тех, кто постоянно проживает в других государствах, а уж тем более публично выступает, на митингах — они должны быть отнесены к реестру лиц (иноагентов — ред.)… и я бы им запретила творческую деятельность на территории страны", — заявила политик.

Ямпольская подчеркнула, что это ее личная позиция, сама инициатива еще не выдвигалась. Она не исключила, что предложение может быть воспринято как радикальное, однако речь, по ее словам, идет не о "всех, кто уехал, кто испугался" — речь идет о тех, "кто злостно, годами, отзывается негативно, с ненавистью о России, о президенте, о народе".

Так, депутат привела в пример то, что некоторые авторы, публикующиеся в России и являющиеся, как она отметила, "злостными злопыхателями" по отношению к РФ, продолжают зарабатывать на своем творчестве. Как считает депутат, мера по ограничению их творческой деятельности может стать неким решением, но инициатива должна обсуждаться.