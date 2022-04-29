МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Рождаемость в России в марте 2022 года снизилась на 9,9% в годовом выражении, смертность выросла на 5,1%, свидетельствуют данные Росстата.

По данным ведомства, в марте родилось 115 512 младенцев против 128 217 в марте прошлого года.

Умерли в марте 2022 года 201 072 человека (в марте 2021 года — 191 320 человек).

Рождаемость за январь-март 2022 года снизилась на 4,9% (320 376 новорожденных против 336 961 в январе-марте 2021 года). Смертность в январе-марте составила 584 652 человека. Это на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (за январь-март 2021 года смертность в России составила 583 761 человек).

Таким образом, естественная убыль населения России в первом квартале текущего года превысила 264,2 тысячи человек (против 246,8 тысячи человек за аналогичный период 2021 года).