МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Сегодня приходит понимание, что возвращение к концепции единой дружественной "братско-славянской" Украины опасно, поэтому российские политики решили ужесточить в отношении этой страны риторику, которая ранее звучала более сдержано и абстрактно, рассказал в беседе с изданием "Украина.ру" политолог и историк Олег Неменский. Зеленский "придумал", как устранить дефицит топлива на Украине

По его мнению, российским властям сегодня уже нет смысла сдерживать риторику, ведь "Запад все время повышает ставки".

В то же время "постепенно происходит осознание российским политикумом сложностей решения украинской проблемы и значимости для России украинского вопроса", отметил политолог.

"В связи с этим приходит и понимание, что возвращаться к концепции единой дружественной "братско-славянской" Украины не только невозможно, но и опасно", — пояснил он, добавив, что России необходимо применять в отношении Украины новые подходы, которые в Кремле ранее не звучали.