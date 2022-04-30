МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который направлен на расширение оснований на получение материнского капитала отцами. Путин подписал указ о выплате ветеранам к 9 мая из ДНР и ЛНР

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, право на дополнительные меры господдержки распространяется на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство России, в случае смерти матери, не являющейся гражданкой РФ.

Также закон предусматривает право на дополнительные меры господдержки к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей.