Путин подписал закон, расширяющий права отцов на получение маткапитала
Путин подписал закон, расширяющий основания на получение материнского капитала отцами
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который направлен на расширение оснований на получение материнского капитала отцами.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, право на дополнительные меры господдержки распространяется на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство России, в случае смерти матери, не являющейся гражданкой РФ.
Также закон предусматривает право на дополнительные меры господдержки к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей.
https://1prime.ru/society/20220430/836801016.html
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